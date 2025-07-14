Умєров обговорив із Келлогом спільні проєкти з виробництва зброї в Україні та Європі

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Кітом Келлогом у рамках його візиту до України – про це він повідомив 14 липня.

Умєров заявив, що розмова була присвячена «досягненню стійкого та справедливого миру», і під час неї він подякував США за підтримку України.

«Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв підкреслив: Україна готова до тривалого припинення вогню. Водночас, наша безпека і захист базується на боєздатній армії та сильному ОПК, тому ми зосереджені на масштабуванні власних спроможностей», – повідомив він.

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Умєров зазначив, що окрема увага сфокусована на розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі:

«Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі з них уже реалізуються, інші – готуються до запуску. Вони зміцнюють не лише Україну, а й наших союзників».

Міністр оборони вказав на унікальний бойовий досвід України, особливо в сфері безпілотників, яким вона готова ділитися. Частину спільних ініціатив можна реалізовувати за участі європейських партнерів або за рахунок заморожених російських активів.

«Обговорили також питання санкцій. Російський енергетичний сектор – ключове джерело фінансування війни. Його потрібно послідовно й системно обмежувати», – додав він.





За словами голови Міноборони, для американської сторони провели брифінг головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, а також представники розвідки. Вони розповіли про оперативну ситуацію, оцінку планів Росії та її підготовку до війни ширшого масштабу – «не лише проти України, а й проти НАТО».

Раніше 14 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Келлогом посилення протиповітряної оборони України, спільне виробництво, закупівлю оборонного озброєння разом із Європою, а також нові санкції проти РФ.