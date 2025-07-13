Зеленський: російська армія «значно відстала від очікувань її командування на літо»

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони Рустемом Умєровим – про це він повідомив 13 липня.

За його словами, на нараді були, зокрема, головнокомандувач Олександр Сирський і начальник Генштабу Андрій Гнатов. Вона стосувалася ситуації на ключових напрямках оборони: Покровського, Новопавлівського, Запорізького, Харківщини та прикордоння Сумщини.

«Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні. Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію», – заявив президент.





Він повідомив, що українське командування готує нові далекобійні удари, а також буде «відповідати незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях». Він згадав, зокрема, про повідомлення головнокомандувача щодо ліквідації російських військових, відповідальних за вбивство однорічної дитини на Херсонщині.

Окремо, за словами Зеленського, на наразі обговорили підготовку до візиту представника президента США Кіта Келлога і роботу з партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного оборонного виробництва.

«Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові», – додав він.





Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов днями заявив в інтерв’ю Bloomberg, що Росія не зможе захопити всю Донеччину до кінця 2025 року.

За даними Донецької ОВА, станом на 1 липня 2025 року орієнтовна площа тимчасово окупованої території Донецької області складає 66,7%. Під російською окупацією перебувають 837 населених пунктів (447 із них – від 2014 року), повідомила Радіо Свобода обласна військова адміністрація.



