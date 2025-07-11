«Восени нас може чекати Армагеддон». Як зупинити дронові атаки Росії?

Якщо перші «Шахеди» збирали в Ірані, то вже з літа 2023 року Росія фактично виготовляє їх самостійно, але здебільшого з іноземних компонентів.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповідають, як РФ вдосконалює ці ударні БПЛА-камікадзе, та аналізує шляхи боротьби з ними.

Це є нагальною потребою, оскільки Росія тепер чи не щоночі запускає по Києву та усіх регіонах України понад пів тисячі Шахедів».

Виробництво «Шахедів» під назвою «Герань-2» та «Гарпія-1А» Росія організувала за понад 1200 кілометрів від України: у містах Єлабуга (на території особливої економічної зони «Алабуга» під Єлабугою) та Іжевськ. І виробничі потужності там збільшуються.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли Донбас Реалії, що у БПЛА «Герань-2» (під цією назвою «Шахеди» збирають в Єлабузі), виявлених у травні цього року, частка китайських компонентів зросла до 60-65%.

Виробники КНР вперше у цьому своєрідному «рейтингу» потіснили США на друге місце, третя – Швейцарія. Загалом спостерігається тенденція заміни західної електроніки китайською.

Сергій «Флеш» Бескрестнов, спеціаліст у сфері радіотехнологій, з-поміж російських вдосконалень виокремлює модернізацію двигуна, яка за попутного вітру дозволяє розігнати «Шахед» до 220 кілометрів на годину.

«Я не бачу тут великого плюса. Що 180, що 200 – це настільки близькі параметри, які глобально на ситуацію не впливають», – каже Бескрестнов.

Водночас найвагомішим вдосконаленням він називає встановлення більш стійких до українських засобів РЕБ завадозахищених антен супутникової навігаційної системи з більшою кількістю антенних елементів.

«Якщо раніше починалось з 4-х елементної, то зараз ми вже дійшли до 16-ти елементної круглої форми», – розповідає представник ГУР.

Як це працює, він демонструє на прикладі «Комети-М» – російської антени на 8 елементів.

«Вона побудована таким чином, що для того, щоб її придушити, потрібно щонайменше 8 джерел завад з різних напрямків. Відповідно, 16-ти елементна – 16», – пояснює представник ГУР.

Аналізуючи БПЛА «Герань-2», вироблені у Єлабузі, експерти говорять, що у них багато що залишилось незмінним від іранського «Шахеду», наприклад, польотний контролер.

Водночас Росія працює над удосконаленням БПЛА. Зокрема, трубку ПІТО системи висоти, щоб запобігти обмерзанню, обладнали додатковими обігрівачами.

«Також одна з новинок – використання у складі БПЛА 3G-модемів, які в Telegram-бот надають інформацію про своє місцеположення та телеметрію для того, щоб ворог міг аналізувати розміщення наших систем РЕБ і систем протиповітряної оборони», – розповів Донбас Реалії представник ГУР.

Завод в Іжевську, кажуть у ГУР, орієнтований на власне виробництво і китайські компоненти.

«Шахеди», вироблені там, назвали «Гарпія-1А» і вони мають дещо змінену архітектуру. Але Єлабуга має більші потужності і, відповідно, у їхніх дронах більше різноманіття елементної бази.

Читайте також: Звідки вилітають «шахеди»? Точки в окупованому Криму

Нині відбувається випробування версії ударного БПЛА «Герань-3» з реактивним двигуном. Розширюється і номенклатура бойових частин, зокрема є випадки застосування БПЛА «Герань-2» з системою скидання касетних елементів уповільненої дії. Збільшується вага самої бойової частини російського та іранського виробництва до 90 кілограмів.

Були випадки застосування тандемних бойових частин

«Були навіть випадки застосування тандемних бойових частин, тобто дві бойові частини по 50 кілограмів», – розповідає представник ГУР.

Ще рік тому Росія запускала по Україні 300-400 «Шахедів» за місяць. Нині ж такою кількістю можуть атакувати протягом доби. На графіку від користувача соцмережі X Shahed Tracker можна побачити динаміку: у лютому, березні та травні Росія атакувала Україну близько 4 тисячами БПЛА. У червні встановлено рекорд – понад 5400 дронів.

Водночас ці цифри також включають значне використання приманок – «Гербера» та «Пародія». Вони не несуть вибухівку, або іноді можуть мати зовсім невелику бойову частину. Їх мета: відволікати сили ППО і розчищати шлях для справжніх «Шахедів».

За даними Shahed Tracker, ефективність української ППО проти ударних дронів складає близько 85%.

Кожна масштабна атака є складною

«Кожна масштабна атака є складною. Ми бачимо, що «прильоти» є. Повітряні сили публікують статистику, можна побачити різницю засобів повітряного нападу і скільки знешкоджено. Що тут приховувати? Ворог застосовує 300, 400, до 500 засобів повітряного нападу, відповідно, знищити всі дуже важко», – розповідає керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Сергія Бескрестнова, робота військовослужбовців сил ППО надзвичайно кропітка і відповідальна. Коли ж БПЛА вже долітає до великого міста – це форс-мажор.

Ніхто не буде збивати «Шахед» на мирним містом

«Багато хто каже, ми бачили, як «Шахеди» пікірують, а їх не збивають кулеметами. Але ніхто над мирним містом не буде збивати «Шахед» кулеметом, тому що він банально може влучити у житловий будинок», – каже Бескрестнов.

Загалом протягом червня ППО Сил оборони знищено 4758 повітряних цілей – понад половина з них це БПЛА типу «Шахед».

Цифри не включають ті дрони, які у звітах подають як локаційно втрачені. Значну роль у відбитті російських атак відіграють гелікоптери та літаки.

Залучаються Mirage 2000, F-16

«Залучаються активно до відбиття ракетно-дронових атак Mirage 2000, F-16, МIГ-29 і Су-27. Західна техніка, звісно, краща. Кращий радар, кращий приціл. Зокрема, знищують [цілі ] ракетами АІМ-9. Також льотчики застосовують авіаційні гармати. Дуже важко нею збивати, швидкості трошки не ті, важко прицілюється, але наші пілоти навіть за допомогою авіаційних гармат знищують і крилаті ракети», – розповідає Юрій Ігнат.

Водночас крім ресурсу літаків, який зношується, очевидним є ризик для пілотів. У ніч проти 29 червня, коли Україну атакували понад 500 повітряних цілей, загинув пілот F-16 Максим Устименко.

В Україні все гучніше говорять про те, що «Шахеди» варто збивати за допомогою дронів-перехоплювачів. Тема не нова – ще два роки тому Мінцифри оголошувало «антишахедний хакатон». Тоді три компанії отримали по мільйону доларів на реалізацію своїх розробок. Нині є готові рішення, але окрім того, що необхідно масштабувати виробництво самих дронів, потрібні додаткові засоби радіоелектронної розвідки, РЛС і, звісно, екіпажі БПЛА.

Підготувати такого пілота складно

«Підготувати такого пілота складно. Людину, яка буде просто працювати «на крилі» (БПЛА літакового типу – ред.), літати зі швидкістю 100 кілометрів по певних маршрутах, на це треба мінімум півтора місяця. А літати зі швидкістю понад 200 кілометрів – це дрон-перехоплювач, це FPV – від двох місяців. Тому зараз необхідно на це сформувати кошти і ресурси», – каже керівник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук» Віктор Таран.

Але також, за словами Юрія Ігната, не варто списувати мобільні вогневі групи. Ефективність МВГ головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно оцінив у 40%. Але, за даними військових, вона знижується, оскільки російські ударні дрони тепер часто літають вище 2 тисяч метрів і стають недосяжними для стрілецької зброї.

В екіпажах мобільних груп можуть з’явитися і дрони-перехоплювачі

«Якщо буде розвиток дронового ППО, не виключено, що в екіпажах мобільних груп – це моє припущення, не офіційна заява – можуть з’явитися і дрони-перехоплювачі. Люди, які будуть разом з мобільними групами виїжджати на напрямок, розгортатися і забезпечувати ту роботу, яка зараз проводиться», – каже Юрій Ігнат.

Ще один метод боротьби з «Шахедами» – це, очевидно, знищення їх виробництва.

Україна неодноразово атакувала ці заводи. У Єлабугу дрони вперше прилетіли у квітні 2024 року, були спроби і цьогоріч. Одна з останніх атак – на завод «Купол» у місті Іжевськ. Але зважаючи на далеку відстань від України та обмежену кількість вибухівки, яку несуть українські БПЛА, повністю зруйнувати виробництво, яке до того ж постійно розширюється, наразі неможливо.

«Якщо ми не знайдемо протидію і не організуємо її ефективно, то для нас це буде великою проблемою», – вважає Сергій Бескрестнов.

За його словами, БПЛА не повинні долітати до великих міст і для цього варто створити певний рубіж, який «Шахеди» не зможуть долати.

Жодна ППО жодного міста у світі не зможе витримати такий тиск ударних БПЛА

«Жодна ППО жодного міста у світі не зможе витримати такий тиск ударних БПЛА, коли вони залітають з різних напрямків, частково по ходу збиваються, великий відсоток. Але вони долітають до одного з міст, стають у коло і потім 50 чи 70 одночасно атакують місто», – розповідає Бескрестнов.

Віктор Таран додає, що антишахедні рішення варто реалізовувати швидко.

«Що буде, якщо цього не станеться? Буде дуже проста історія. Засобів ППО не вистачить. Ми почнемо пропускати і восени нас може чекати Армагеддон, коли по нашій інфраструктурі будуть прилітати по 500-600 дронів, і вони нам просто знищать наше виробництво в тилу. А якщо у нас не буде міцного тилу, не буде виробництва, це відіб'ється на фронті», – вважає Таран.

Про те, що Росія буде посилювати атаки безпілотниками, нещодавно заявив і президент України. Серед пріоритетів Володимир Зеленський назвав виробництво українських дронів-перехоплювачів та БПЛА для далекобійних ударів. Водночас є інформація про плани Росії залучити на свої заводи працівників з КНДР. Також ГУР повідомляє про передачу самої технології з виробництва «Шахедів» Північній Кореї.