ОСУВ «Хортиця»: війська Росії підійшли до межі Дніпропетровщини, але в самій області їх немає

Попри заяви російської сторони про присутність у Дніпропетровській області, військ РФ наразі немає на її території – про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов 13 липня.

«Ворог звітує про те, що він території Дніпроперовщини, впродовж останніх, здається, вже трьох тижнів, навіть знімає з цього приводу відео, які виявляються вкидами. Станом на зараз на території Дніпропетровщини він не перебуває. Хоча бої впритул наблизилися до адміністративного кордону, це правда – до окремих населених пунктів, які розташовані поблизу адміністративного кордону, тим не менш, на території Донецької області», – розповів він.





Трегубов наголосив, що російські війська не взяли під контроль території на адміністративному кордоні області або на самій Дніпропетровщині.

Водночас, за словами речника, російські диверсійні групи «теоретично» могли опинятися на території області:

«Але будемо розуміти, що вони інколи можуть проникати хоч на Волинь із Білорусі, теоретично все можливо, якщо йдеться про те, що пройшли кілька людей і потім були знищені. Тому ми не говоримо про якийсь контроль над територією чи населеними пунктами. Хоча навіть фактів того, що в якихось значних кількостях помічені такі заходи, в мене немає».





Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, опублікованому в ніч на 1 липня, заявив про окупацію російськими військами Дачного Дніпропетровської області. Водночас проєкт DeepState на своїх мапах відніс околиці Дачного до «сірої зони».

30 червня керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що прориву військ РФ на територію Дніпропетровської області немає.

Також речник речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов у коментарі «Суспільному» повідомив, що станом на 12:10 прориву військ РФ на територію Дніпропетровщини не зафіксовано, але тривають «дуже активні бої» у селах, що розташовані біля адмінмежі області – Ялта, Комар, Шевченкове.



