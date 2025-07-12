Генштаб ЗСУ: українські дрони, ймовірно, ліквідували військових РФ, які причетні до вбивства дитини на Херсонщині

У Генштабі ЗСУ заявляють, що українські дрони, найімовірніше, ліквідували російських військових, які причетні до вбивства однорічної дитини на Херсонщині.

«На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено», – йдеться у повідомленні.

За даними ЗСУ, напрямок запуску ударного дрона «Молнія», який атакував дитину в Правдиному, було визначено – район тимчасово окупованого населеного пункту Гола Пристань, також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

«У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, 9 липня на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА «Молнія» загинув однорічний хлопчик, а його бабуся отримала поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.