На Херсонщині через атаку російського дрона загинула дитина – ОВА

На Херсонщині через атаку російського дрона загинула дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«У селі Правдине Білозерської громади росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку. На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці», – написав він у телеграмі.



За його словами, 64-річна місцева жителька зазнала контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травми, їй надали медичну допомогу.



Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.