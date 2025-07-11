Росія не зможе захопити всю Донеччину до кінця 2025 року – Буданов

Росія не зможе захопити всю Донеччину до кінця 2025 року, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg.

«Для Росії нереально захопити всю Донецьку область до кінця року», – сказав Буданов.

Але, за його словами, російські війська «мають політичну мету заявити, що вони увійшли» в Дніпропетровську область і мають завдання створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів.

За даними Донецької ОВА, станом на 1 липня 2025 року орієнтовна площа тимчасово окупованої території Донецької області складає 66,7%. Під російською окупацією перебувають 837 населених пунктів (447 із них – від 2014 року), повідомила Радіо Свобода обласна військова адміністрація.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.



