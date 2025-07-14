Єрмак зустрів Келлога, який прибув з візитом до Києва

В Україну зранку 14 липня прибув спеціальний представник президента США Кіт Келлог, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, який особисто зустрічав американського високопосадовця на центральному залізничному вокзалі української столиці.

«Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США – багато тем для розмови», – написав голова ОП, проілюструвавши своє повідомлення відео зустрічі.

Єрмак також повторив, що «Росія не хоче припиняти вогонь», а «мир через силу – це принцип президента США Дональда Трампа, і ми підтримуємо цей підхід».

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог анонсував тривалий візит до Києва наприкінці минулого тижня, перебуваючи на конференції з відновлення України в Римі. «Ми приїдемо до Києва в понеділок. Ми будемо там весь тиждень», – сказав тоді Келлог.

Президент України Володимир Зеленський 9 липня у Римі провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. За його словами, на переговорах йшлося про постачання американської зброї Україні і санкції проти Росії.

Візит Келлога до Києва відбудеться на тлі повідомлень медіа про те, що президент США Дональд Трамп уперше з моменту приходу до влади надасть зброю Україні. Йдеться про виділення допомоги за програмою Presidential Drawdown Authority, яка дає змогу президенту ухвалювати рішення без схвалення Конгресу.

Досі Україна отримувала допомогу, схвалену ще за адміністрації Джо Байдена.



