Представник Трампа Келлог заявив про візит до Києва в понеділок

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прибуде до Києва в понеділок, 14 липня..

«Ми приїдемо у Київ, в понеділок. Ми будемо там весь тиждень», – сказав Келлог журналістці Новини.LIVE під час конференції в Римі.



У МЗС підтвердили приїзд Келлога до України.

«Ми його чекаємо, і будемо раді його вітати в Києві та мати низку зустрічей», – сказав на брифінгу речник міністерства Георгій Тихий.

Президент України Володимир Зеленський 9 липня у Римі провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. За його словами, на переговорах йшлося про постачання американської зброї Україні і санкції проти Росії.

Візит Келлога до Києва відбудеться на тлі повідомлень медіа про те, що президент США Дональд Трамп уперше з моменту приходу до влади надасть зброю Україні. Йдеться про виділення допомоги за програмою Presidential Drawdown Authority, яка дає змогу президенту ухвалювати рішення без схвалення Конгресу.

Досі Україна отримувала допомогу, схвалену ще за адміністрації Джо Байдена.