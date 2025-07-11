Трамп уперше надасть Україні пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів – Reuters

Президент США Дональд Трамп уперше з моменту приходу до влади надасть зброю Україні, використовуючи надзвичайні президентські повноваження, пише Reuters із посиланням на два поінформовані джерела.

Йдеться про виділення допомоги за програмою Presidential Drawdown Authority, яка дає змогу президенту ухвалювати рішення без схвалення Конгресу. Досі Україна отримувала допомогу, схвалену ще за адміністрації Джо Байдена.

Співрозмовники агентства стверджують, що вартість нового пакета військової допомоги може становити близько 300 мільйонів доларів, він включатиме, зокрема, ракети для комплексів ППО Patriot і ракети середньої дальності. При цьому, за їхніми словами, остаточного рішення про те, що увійде до нього, ще не ухвалено.

Трамп раніше підтвердив, що Білий дім розглядає можливість надання Україні комплексу ППО Patriot. До цього Axios писав, що президент США пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському негайно надіслати Києву 10 ракет для систем ППО Patriot.

Трамп після вступу на посаду президента казав, що США витратили на оборону України сотні мільярдів доларів, і необхідно зупинити війну. Однак останнім часом президент США все частіше говорить про розчарування Росією, а після останньої розмови з російським лідером Володимиром Путіним Трамп заявив, що він «не в захваті» від дій президента РФ.