Зеленський і Келлог обговорили в Києві посилення ППО, виробництво й закупівлю зброї, нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський і представник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог 14 липня в Києві обговорили питання посилення протиповітряної оборони України, спільне виробництво, закупівлю оборонного озброєння разом із Європою, а також нові санкції проти РФ. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Зустрівся з генералом Кітом Келлогом, спеціальним представником президента США. У нас була продуктивна розмова. Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою», – написав Зеленський.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог анонсував тривалий візит до Києва наприкінці минулого тижня, перебуваючи на конференції з відновлення України в Римі. «Ми приїдемо до Києва в понеділок. Ми будемо там весь тиждень», – сказав тоді Келлог.

Президент України Володимир Зеленський 9 липня у Римі провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. За його словами, на переговорах йшлося про постачання американської зброї Україні і санкції проти Росії.

Візит Келлога до Києва відбудеться на тлі повідомлень медіа про те, що президент США Дональд Трамп уперше з моменту приходу до влади надасть зброю Україні. Йдеться про виділення допомоги за програмою Presidential Drawdown Authority, яка дає змогу президенту ухвалювати рішення без схвалення Конгресу.

Досі Україна отримувала допомогу, схвалену ще за адміністрації Джо Байдена.



