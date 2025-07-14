Трамп оголосить «агресивний» план озброєння України – Axios

Президент США Дональд Трамп оголосить 14 липня новий план озброєння України, який, як очікується, передбачатиме надання наступальної зброї, пише американське видання Axios із посиланням на два джерела, обізнаних із планами американського лідера.

Ці джерела повідомили, що мають підстави вважати, що може йтися про ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині російської території, включно з Москву. Однак співрозмовники не поінформовані про те, яким буде остаточне рішення Трампа.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем відзначав, що «Трамп дуже розлючений на Путіна» і що «його завтрашня заява буде дуже агресивною».

За повідомленням, однією з речей, яка переконала Трампа надати Україні зброю, була телефонна розмова з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася 3 липня. Тоді лідер РФ чітко дав зрозуміти, що планує продовження ескалації.

Трамп раніше заявив, що зброя, яку він надасть Україні, включатиме, серед іншого, батареї ППО Patriot. Трамп сказав, що оплатять постачання європейські країни. Він наголошував, що «дуже розчарований» Путіним через посилення його нападів на Україну.



