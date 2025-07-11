Зеленський заявив про «хороші сигнали» від США і ЄС щодо озброєнь

Президент Володимир Зеленський заявив про «хороші сигнали» щодо постачання озброєнь від США і країн ЄС, а також висловив сподівання на посилення санкційного тиску на Росію.

«Ми працюємо зараз із партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні і над більшим забезпеченням нашої армії. Є хороші домовленості вже, ми очікуємо ще домовленостей, ми будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет. Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями – постачання відновлено», – сказав Зеленський у зверненні 11 липня.

Він додав, що наступного тижня продовжиться робота з американською стороною на військовому рівні, згадавши про планований приїзд до України посланця президента США Кіта Келлога.

«Ми готуємо й нові європейські оборонні пакети. Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну – тиск повинен спрацювати», – сказав президент.

Зеленський також заявив, що чекає «детальних звітів» від урядовців, від команди Офісу президента щодо кожної домовленості з партнерами. «Висновки будуть – персональні, кадрові висновки», – зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський 9 липня у Римі провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. За його словами, на переговорах йшлося про постачання американської зброї Україні і санкції проти Росії.

Візит Келлога до Києва відбудеться на тлі повідомлень медіа про те, що президент США Дональд Трамп уперше з моменту приходу до влади надасть зброю Україні. Йдеться про виділення допомоги за програмою Presidential Drawdown Authority, яка дає змогу президенту ухвалювати рішення без схвалення Конгресу. Досі Україна отримувала допомогу, схвалену ще за адміністрації Джо Байдена.

Крім того, Трамп анонсував на 14 липня «важливу заяву про Росію». Раніше він заявляв, що «розчарований» російським лідером Володимиром Путіним, який продовжує удари по Україні і не хоче припинення вогню.

В інтерв’ю телеканалу NBC Трамп також повідомив про досягнення важливої угоди з країнами НАТО, які матимуть право закуповувати американське озброєння для постачання українській армії: «Ми відправляємо зброю НАТО, і НАТО потім передаватиме цю зброю і платитиме за неї».