Трамп вирішив надати Україні зброю: про що йдеться?

Трамп змінює тактику щодо примусу Росії ло миру?

Президент США Дональд Трамп використає президентські повноваження для відправки зброї Україні і це станеться вперше після того, як він повернувся в Білий Дім. Про це агенції Reuters повідомило два джерела, знайомих із рішенням.

Зброя надійде із американських військових складів – таку можливість передбачає особливий президентський механізм, яким у минулі роки часто користувався попередник Трампа – Джо Байден.

Чи справді Дональд Трамп змінює свої підходи до України і хоче допомогти?

Чи це політична гра з президентом РФ з Володимиром Путіним?

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