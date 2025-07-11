У МЗС відреагували на нову «концепцію» РФ, про яку Рубіо заявив після розмови з Лавровим

В Україні поки не бачили концепцій щодо врегулювання війни, якими під час зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо поділився російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, повідомив речник українського Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Для того, щоб висловити своє ставлення, мені потрібно побачити цю концепцію. Станом на зараз ні я, ні наскільки мені відомо, будь-хто інший в Україні, цю концепцію не бачив. Якщо нам її передадуть – будемо вивчати», – сказав він на брифінгу 11 липня в Києві.

Поки що, за словами речника, в Україні бачать «не концепцію, а конкретні російські удари по наших містах і громадах і щоденний терор».

«Нам здається, що російські удари про Україні набагато більш промовисто свідчать про курс Москви і її позицію щодо миру, ніж будь-які концепції, яких ніхто не бачив», – сказав Тихий.

При цьому речник МЗС зауважив, що треба дивитися на дії РФ, а не на заяви, які, «як правило, є брехливими».

10 липня Рубіо після зустрічі з Лавровим заявив, що той поділився новими ідеями щодо врегулювання війни РФ в Україні. Він зазначив, що передасть ці ідеї президенту США Дональду Трампу для обговорення, але зауважив, що це не те, що автоматично веде до миру.

«Я думаю, що це новий і інший підхід. Я б не охарактеризував його як такий, що гарантує мир, але це концепція, яку я передам президенту», – сказав він.

За словами Рубіо, також «потрібно побачити дорожню карту, яка б показала, як цей конфлікт може завершитися».

Що це за пропозиції – держсекретар США не уточнив. Лавров його слова не коментував. Тим часом, президент США Дональд Трамп анонсував на 14 липня «важливу заяву про Росію».

За даними медіа, зустріч Рубіо і Лаврова тривала близько 50 хвилин. Як заявило Міністерство закордонних справ Росії, Рубіо і Лавров обговорювали такі питання, як Україна, Іран, Сирія та інші глобальні проблеми.

Переговори Рубіо з Лавровим відбулися через кілька годин після чергової масштабної атаки Росії на Київ, внаслідок якої загинули щонайменше дві людини, поранені 22. Раніше президент США Дональд Трамп різко розкритикував дії російського лідера Володимира Путіна щодо продовження бойових дій в Україні, заявивши також про плани збільшення військової допомоги Києву.

Рубіо та Лавров зустрічалися востаннє у лютому в Саудівській Аравії, вони також підтримують регулярні телефонні контакти. Після Малайзії Лавров вирушить до Північної Кореї, з якою Росія продовжує зміцнювати військову співпрацю.