США повертаються у війну Росії проти України?

Президент США Дональд Трамп уперше в нинішній каденції відправить зброю Україні на 300 мільйонів доларів, про це 11 липня повідомило інформагентство Reuters із посиланням на свої джерела.

За їхніми словами, пакет військової допомоги може охоплювати ракети-перехоплювачі для ЗРК Patriot і ракети середньої дальності, однак конкретної номенклатури ще не затверджено.

На рахунку президентської програми допомоги Україні, яка дозволять лідеру США виділяти зброю без згоди Конгресу (Presidential Drawdown Authority (PDA), залишається 3,86 мільярда доларів.

Цим механізмом часто користувався попередній президент США Джо Байден – останній пакет за його адміністрації було виділено 9 січня. Усі нинішні поставки зброї Україні відбуваються за іншою програмою – яку затвердив Конгрес.

На цьому тлі Трамп в ефірі телеканалу NBC заявив, що домовився з НАТО про постачання зброї Україні через Альянс, який «на 100 відсотків» оплатить її.

НАТО продовжує працювати над тим, щоб забезпечити Україні підтримку, заявила у відповідь на запит Радіо Свобода речниця Елісон Харт.

«Члени Альянсу продовжують працювати над тим, щоб забезпечити Україні підтримку, необхідну для захисту від російської агресії. Це включає в себе термінові зусилля із закупівлі ключових поставок зі Сполучених Штатів, в тому числі засобів протиповітряної оборони і боєприпасів», – зазначила вона.

В ефірі NBC Трамп також зазначив, що в понеділок зробить «важливу заяву» щодо Росії, але не надав якихось деталей. На офіційному ж каналі Білого дому в соцмережах з'явилося зображення Трампа в образі Супермена з підписом «Символ надії. Супермен Трамп».

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

1 липня стало відомо, що США зупинили постачання в Україну деяких видів боєприпасів, включно з ракетами для систем Patriot. Як повідомив телеканал CNN, рішення про це ухвалив без консультації з Білим домом міністр оборони Піт Геґсет. Згодом Пентагон і Держдепартамент заявили, що відправка зброї Україні повністю не заморожувалась.



Сполучені Штати відновили постачання деяких видів зброї в Україну, повідомили вночі 10 липня агентства Reuters та Associated Press, посилаючись на джерела.



Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. Під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість продажу Україні додаткових систем Patriot.