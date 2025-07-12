Зеленський заявив про «багаторівневу домовленість» щодо систем Patriot та ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив про «багаторівневу домовленість» щодо систем протиповітряної оборони Patriot та ракет.

Зеленський зазначив, що російська армія продовжує використовувати сотні спеціальних дронів – імітаторів «Шахедів» у кожному своєму ударі. За його словами, завдання цих дронів – «перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття «Шахедів», це їхній свідомий і підлий терор».

«Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем «Петріот» і ракет до них. Укладаємось у власне виробництво, передусім дронів, зокрема дронів-перехоплювачів», – сказав він у своєму відеозверненні.

Також, за його словами, Україна буде продовжувати активні дронові операції на російській території у відповідь на удари РФ – «будемо діяти асиметрично – і це ефективно».

Днями ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість передати Україні додаткову систему Patriot. Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон хоче переконати союзників по НАТО надати Україні системи Patriot.

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Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. Під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість продажу Україні додаткових систем Patriot.