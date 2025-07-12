«Супермен із Білого дому». Трамп пішов проти Путіна?

Президент США Дональд Трамп використає президентські повноваження для відправки зброї Україні і це станеться вперше після того, як він повернувся в Білий дім. Про це агенції Reuters повідомило два джерела, знайомих із рішенням.

Зброя надійде із американських військових складів – таку можливість передбачає особливий президентський механізм, яким у минулі роки часто користувався попередник Трампа – Джо Байден, що дозволяло йому швидко та без додаткових погоджень передавати Україні озброєння.

Вартість допомоги може становити близько 300 мільйонів доларів. Загалом, як пише Reuters, у США залишилося майже 4 мільярди доларів у рамках президентських повноважень, які можна використати для військової допомоги Україні. Останній транш – 500 мільйонів доларів, був виділений Байденом на початку січня цього року.

Дональд Трамп також заявив, що домовився про постачання Києву американської зброї через НАТО, за гроші союзників. До того ж, Трамп заявив, що розчарований Росією, та зробить важливу заяву щодо РФ 14 липня.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина готова оплатити дві системи Patriot для України. Про ще один Patriot є домовленість із Норвегією. Діалог із Трампом у цьому питанні позитивний, сказав президент.

Радіо Свобода поговорила з українськими експертами про зміну настроїв у Вашингтоні. Чи перетвориться нова позиція Трампа на реальну підтримку?

Дональд Трамп втомився від безрезультатного діалогу з президентом Росії Путіним, вважає політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

Трамп усвідомив, що словами Росією не переконаєш. Потрібно діяти жорстко»

«Він розраховував на те, що Путін до нього дослухається. Але ці всі псевдоперемовини, вся ця показуха і реальні дії росіян по цивільних містах, ляпас Трампу від Кремля щодо реакції на його заяви і його прохання, реально змінили цю позицію. Чи будуть комунікації далі з Росією? Будуть. Але мені здається, що Трамп усвідомив, що словами Росією не переконаєш. Потрібно діяти, і діяти жорстко», – зазначив у коментарі Радіо Свобода Андрій Ткачук.

Він також звертає увагу, що в інформаційному просторі Росії починають критикувати президента США.

«Вони вже почали розкачувати серед своїх пропагандистів на внутрішню аудиторію, що Трамп – це ворог, що Трамп «збайденився», що з Трампом не налагодиш хороші відносини», – каже політолог.

Навіщо Трампу озброювати Україну?

Військовий аналітик Валентин Бадрак вважає, що посилити Україну, це означає і посилення США.

Зараз до Трампа починає доходити, що відстояти Україну – це і є еквівалент посилення США

«Політика Трампа має лише один контекст. Це посилити Сполучені Штати. І зараз до нього починає доходити, що відстояти Україну – це і є еквівалент посилення Сполучених Штатів. Саме про це написав Залужний. І це абсолютно правильний підхід. Існує вразливість всього НАТО. Тільки Україна має боєздатну армію з піхотою, стійкою піхотою. Європа має літаки, ракети, все, що завгодно, але в неї немає піхоти. Люди там не готові воювати.

Саме тому вони готові насичувати Україну зброєю. І те, що Україна продемонструвала та продовжує демонструвати таку небачену стійкість у протистоянні противнику такого рівня, це підбадьорює Європу та підбадьорює, у тому числі, напевно, США.

Тому що втрата України це не тільки проблеми для Європи, адже це ще й сигнал Сі Цзінпіну про те, що він може розправитися з Тайванем».

За словами Бадрака, йдеться не про наступ і звільнення окупованих територій, а про те, щоб Україна змогла вистояти і захистити себе.

«Малювати Трампа у вишиванці зарано»

Посол України у США (2006–2010) Олег Шамшур закликає не поспішати з висновками. Щодо постачання озброєння досить мало інформації, каже він.

«Тут ще треба подивитися, про яку допомогу йдеться, який буде обсяг, який буде формат, якою буде номенклуатура, всі ці питання відкриті, тому що ми чуємо різні речі», – сказав Олег Шамшур в коментарі Радіо Свобода.

На його думку, Трамп ще сподівається знайти спільну мову з Путіним, попри непоступливість господаря Кремля у питанні війни проти України.

Трамп не може не бачити серйозні репутаційні втрати, які він зазнає від Путіна через його зневажливу поведінку

«Зараз у Трампа є така внутрішня боротьба між Трампом, який хотів би все-таки бачити Путіна як партнера, тому що ця ідея про переформатування двосторонніх відносин і використання Росії в такій більш серйозній глобальній грі, я думаю, у Трампа вона залишилась.

З іншого боку, він не може не бачити серйозні репутаційні втрати, які він зазнає від Путіна через його зухвалу, майже зневажливу поведінку. І от зараз такий, я б сказав, поворотний момент, коли Трампу треба визначитися. Але як він визначиться, я думаю, що тут якісь висновки робити зарано», – каже дипломат.

Радіти, що ситуація для України покращилася, ще зарано, вважає і політолог Євген Магда.

«Я буду вважати, що ситуація покращилась, коли ми отримаємо об'єктивні підтвердження постачання американської зброї і появи в номенклатурі зброї тієї зброї, якої не було за президентства Джо Байдена, – каже він. – Тоді про щось можна говорити. Поки що там воду товчуть в ступі і, здається, команда Трампа просто експериментує з рейтингами, для того, щоб зрозуміти, якими вони можуть бути в даному контексті».

Говорячи про українсько-американські відносини Євген Магда, вважає, що Трамп готовий жертвувати інтересами України.

Росія ставить таку ціну, яка для Трампа є неприйнятною

«На жаль, за ці майже пів року президентства Трампа, зі стратегічного партнера США стали посередником, який намагається гендлювати українськими інтересами. Гендлювати з Росією. Росія чомусь ставить таку ціну, яка для Трампа є неприйнятною. Його бізнес-досвід підказує, що не можна йти на поступки. Тому він на поступки не йде, а буде шукати інші способи. Але я не бачу якохось кардинальних проукраїнських кроків. Малювати Трампа в вишиванці зарано, після того, як він сьогодні постав на сайті Білого дому в костюмі Супермена», – підсумовує Євген Магда.