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Новини | Міжнародні

США, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії – ЗМІ

За даними видання, у польоті C-17 брали участь ВПС США, які транспортують ядерну зброю, і він не пролітав над територією жодної іншої країни
За даними видання, у польоті C-17 брали участь ВПС США, які транспортують ядерну зброю, і він не пролітав над територією жодної іншої країни

США, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії, що є сигналом президенту Росії Володимиру Путіну про те, що вони залишаються відданими європейській безпеці

Як пише Bloomberg з посиланням на оборонних аналітиків та дані з відкритих джерел, 16 липня американський військовий літак здійснив переліт з увімкненим транспондером – це зробило його ідентифікацію та місце перебування публічно видимими – зі складу ядерної зброї США на авіабазі Кіртленд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, до авіабази в британському місті Лейкенхіт.

За даними видання, у польоті C-17 брали участь ВПС США, які транспортують ядерну зброю, і він не пролітав над територією жодної іншої країни.

Бюджетні документи Міністерства оборони США показують, що в Лейкенхіті вже кілька років ведеться робота на мільйони доларів над об'єктами «гарантій» – термін, який Пентагон використовує для опису безпеки ядерної зброї.

Зброя, яку літак, найімовірніше, доставив, була новою термоядерною бомбою B61-12, що вперше з часів Холодної війни збільшило кількість тактичної ядерної зброї США в Європі, пише Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп останніми тижнями посилив свій підхід до Путіна.

Цього тижня Міністерство оборони заявило в оновленому політичному документі, що «ядерне стримування НАТО також спирається на ядерну зброю США, розгорнуту в Європі, та допоміжні можливості та інфраструктуру, надані союзниками». Згідно з документом, нові літаки будуть доступні для виконання ядерної місії НАТО.

Уряди США та Великої Британії давно дотримуються політики не коментування статусу чи місця розташування своєї ядерної зброї.


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