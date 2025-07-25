Системи ППО «на підході»: Сирський про розмову з командувачем сил НАТО в Європі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 25 липня провів переговори з командувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем.

За його словами, під час зустрічі детально розглянули ситуацію на передовій. Участь у обговоренні також взяли гачальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та командувач Місії НАТО з безпекової підтримки та підготовки Кертіс Баззард.

«Противник мобілізував максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів. Союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед Збройними Силами України», – заявив він.

Водночас, додав Сирський, що українська армія має конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань Росії.





Також, зазначив головнокомндувач, сторони обговорили план США та НАТО щодо отримання Україною систем протиповітряної оборони, оплачених Європою, для оборони та захисту цивільних:

«Ми вдячні Президенту Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за швидке постачання цих систем. Вони вже на підході!»

Раніше 25 липня Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала підтвердження на три системи Patriot з 10 необхідних: на дві від Німеччини та одну – від Норвегії.

Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп готовий продавати Україні системи Patriot, завдання знайти гроші на всі 10 систем. Також, як зазначив президент, хотілося б мати до кожної системи одразу пакет із ракетами.

Читайте також: США схвалили продаж Україні обладнання для ППО та гаубиць М109 на 330 мільйонів доларів

Міністр оборони України Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.



