ДРГ у Покровську: Росія готується до боїв у місті?

У Покровську зафіксували появу кількох диверсійно-розвідувальних груп РФ. Російські ДРГ проникли в місто, ховалися у покинутих помешканнях, мінували дороги та намагалися атакувати українських військових. Хоча, за даними українських військових, частина диверсантів уже «знешкоджена», експерти не виключають повторних спроб проникнення. А тактика дій армії РФ нагадує сценарій захоплення інших ключових міст Донеччини.

Ці дії є підготовкою до повноцінного штурму Покровська чи лише тактичним зондуванням оборони ЗСУ? Військові та аналітики сходяться в одному – ситуація на Покровському напрямку загострюється, і від розвитку подій тут може залежати доля значної частини фронту на сході України.

21 липня DeepState повідомив, що у Покровську «триває ліквідація диверсійних груп». За даними аналітиків, агресор використав момент – в одній із бригад не залишилося піхоти, а обстановка на місці оцінювалася українською стороною неправильно. Про появу ДРГ ще 18 липня повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, вона була ліквідована. Факт проникнення противника низці ЗМІ підтверджували і військовослужбовці, які воюють у Покровську. А у мережі з’явилося відео, на якому видно, як українські військові потрапляють у засідку.

22 липня російські мілітарі-пабліки також поширили відео, де, як стверджується, зафіксована піхота армії агресора у Звіровому. Цей населений пункт фактично примикає до околиць міста. Та в одному з мікрорайонів Покровська.

Військовий журналіст Богдан Мірошников 25 липня у своєму телеграм-каналі написав, що в районі Покровська заходили нові ДРГ. Вони частково знищені, частково – в процесі знищення. З його слів, на відміну від перших, вони менш підготовлені, але кількість їх збільшується. Такі спроби заходу в місто ДРГ противника, на його думку, будуть продовжуватись.

Разом з тим Покровський напрямок традиційно залишається найгарячішим – на нього, за повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, припадає близько третини всіх штурмів. Російські війська не полишають намірів оточити місто. А у бік Покровська з боку населеного пункту Звірове на мапі DeepState залишається сіра зона.

«Розстрілювали авто військових, мінували дороги та переховувались в покинутих помешканнях»

У Покровськ зайшли декілька диверсійних груп. Загалом – близько 15-20 осіб, – розповідає в ефірі Донбас Реалії командир танкового підрозділу 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша з позивним «Фізик». Його бригада боронить південні околиці Покровська.

Вони прорвались через порядки однієї з бригад і ховалися просто в помешканнях

«Вони прорвались через порядки однієї з бригад і ховалися просто в помешканнях – в залишених в будинках», – розповідає «Фізик».

Після того, як противник в місті був помічений, ЗСУ підняли дрони і створили спеціальні команди, які «прочесали» територію. Цих диверсантів на цей момент вдалося знешкодити, каже «Фізик».

«Якщо на початку вони намагались розстрілювати авто наших хлопців, які заїжджали в місто, і таким чином себе проявляли, намагались мінувати дороги, то на цей момент їх активність не проявляється ніяк. Тобто можна зробити висновок, що вони або знищені, або їхня кількість не дозволяє на цей момент продовжувати подальші диверсійні дії», – пояснює він.

Прорив диверсійно-розвідувальних груп – це насамперед розвідка позицій противника перед рішучими діями, розповідає Донбас Реалії керівник програм безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

«Російські дрони, командування уважно спостерігають за цими ДРГ, де їх громлять, де наші сили проявляють активність, наносять це все на карту для того, щоб мати чітку загальну картинку побудови нашої оборони в місті. Масове заслання ДРГ свідчить про підготовку вирішального штурму. Очевидно, росіяни готуються до операції із захоплення міста, і сюди найближчим часом будуть кинуті основні сили», – каже він.

Уважно спостерігають за цими ДРГ, де їх громлять, де наші сили проявляють активність, наносять це на карту

Олександр Саєнко, полковник і командир 67-ї окремої механізованої бригади в 2022-2023 роках сумнівається, що це були спеціально направлені до Покровська ДРГ. У ефірі Донбас Реалії він висловив думку, що так діє будь-який російський передовий підрозділ, якому поставлене завдання прорвати оборону ЗСУ. Але, каже, розвідувальні цілі також були.

Таку тактику армії РФ, яку спочатку застосувала ПВК «Вагнер», він помітив ще воюючи в Бахмуті. І переконаний, що Росія її повторює.

«Двоє-троє бійців – вони просочуються і накопичуються в будівлях. Тобто нічим себе не проявляють. Частина з них – це саме бойовики, які можуть вести бойові дії, а частина – це, як їх називають, «мули», вони підтягують озброєння, їжу, воду. І коли вони накопичуються в достатній кількості для того, щоб створювати загрозу нашим військам, тоді вони себе і проявляють», – пояснює Олександр Саєнко.

Росія повторює те, що вже робила у Бахмуті, Авдіївці та інших містах?

На думку Олександра Саєнка, Росія не полишила намірів оточити місто та перерізати траси на Павлоград і Добропілля, але відмовлятися від міських боїв в Покровську, які вимагатимуть багато ресурсів з обох боків, теж не буде.

Я не думаю, що росіяни відмовляться від вуличних боїв у Покровську

«В полі ворога легше знищувати, ніж в місті. Але і їм також в полі наступати важче, ніж чіплятися за будівлі. Я не думаю, що росіяни відмовляться від вуличних боїв у Покровську. Тим паче в них вже є багатий досвід боїв і в Торецьку, і в Часовому Яру, і в Бахмуті, і у Вовчанську. Вони вчаться дуже швидко в цьому плані. І це дійсно потужний, серйозний противник, не можна недооцінювати його», – каже він.

Тому, на думку експерта, зараз важливо максимально убезпечувати південну частину Покровська від цих одиночних просочувань противника.

Командир танкового підрозділу – «Фізик», що якраз воює на півдні від Покровська, розповідає, що останнім часом кількість російських штурмів суттєво зросла. На його думку, противник прагне увірватися в сам Покровськ. І застосовує тактику вогневого валу – максимально знищуючи місто перед тим, як його штурмувати.

«Покровськ та Мирноград уже більше як пів року під шаленим бомбардуванням ворога – КАБи, артилерія, РСЗО. Самі міста вже дуже сильно пошкоджені, місцями, можна сказати, що знищені повністю», – каже він.

Цей сценарій також нагадує «Фізику» те, як відбувалося захоплення Бахмуту, Авдіївки, Вугледару.

Штурм Покровська може відрізнятися від попередніх

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець на своїй сторінці в Facebook пише, що на Покровському напрямку командування УВ «Центр» армії РФ форсованими темпами закінчує підготовку щодо штурму цього району оборони ЗСУ. Обидві загальновійськові армії цього угруповання, посилені значною частиною військ, зосереджують свої зусилля на флангах, готуючись зайняти найбільш вигідні з оперативно-тактичної точки зору рубежі.

Навряд чи варто «заганяти» значні сили і засоби в сам Покровськ для його оборони

«Очевидно, що штурм самого міста не за горами. «Пробні», фронтальні атаки з півдня та південного сходу в бік Покровська свідчать про те, що у ворога також є певний задум у цьому плані, який, очевидно, містить елемент так званого «сковування» сил та резервів угруповання ЗСУ на внутрішніх флангах «оточеного» міста», – вважає Костянтин Машовець.

Таким чином підрозділи ЗСУ в місті можуть опинитися у дуже незручному для себе становищі, стверджує експерт.

«Навряд чи варто «заганяти» значні сили і засоби в сам Покровськ для його оборони, як це було в більшості попередніх випадків різних «фортець». Адже в такому випадку вони з самого початку будуть поставлені в невигідне і вразливе для себе положення, з мінімальними шансами утримати цю ділянку оборони в ході відбиття одночасних атак противника з обох флангів», – пише Костянтин Машовець.

Агресор розраховує на ефект доміно?

Покровський напрямок – ключовий район оборони ЗСУ. І тут зараз зосереджено близько половини всіх російських сил, що ведуть наступ в Україні, розповідає Павло Лакійчук. На його думку, очевидно, що Росія зробила ставку на цей напрямок, розраховуючи, що від результатів битви тут залежатиме ситуація на всій лінії фронту.

«Якщо Покровськ вистоїть – може повторитись ситуація з Бахмутом чи з Авдіївкою. Якщо місто впаде, то росіяни розраховують, що спрацює ефект доміно», – пояснює він.

Відповідно, за логікою Росії, каже експерт, це має створити загрозу для оборони Торецька та Часового Яру, дати вихід на Костянтинівку, а далі на Дружківку, Краматорськ і потім на Сіверський виступ.

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