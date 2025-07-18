Від «Булави» до «фантастичних уражень»: як Сили безпілотних систем стримують наступ РФ на півдні Донбасу

Чому росіяни все частіше штурмують на Новопавлівському напрямку, використовуючи мотоцикли і «гольфкари»?

Чим українська «Булава» відрізняється від російського «Ланцета» і як її застосовують у мідлстрайку?

Які виклики виникають у 30-кілометровій зоні фронту?

І як українські військові борються з FPV-дронами за допомогою дробовиків?

Про це – у розмові Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) з керівником медіагрупи 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем Олексієм Годзенком.

– Олексію, на півдні Донбасу багато просувань, вони відбуваються майже щодня. Новохатське, Зірка, Ялта – там у росіян ростуть «щупальці». Що там відбувається? І який рецепт ви бачите, щоб зупинити агресора?

Ні дня без штурмів. Продовжують «перти м’ясом»

– Дійсно, ні дня не минає без штурмів як на нашому відтинку фронту, так і на інших. Ворог помітно менше застосовує бронетехніку, ніж це було раніше. По-перше, бронетехніки у росіян стає менше. По-друге, така велика ціль – простіша для ураження безпілотними засобами.

Втім, це не зупиняє противника. Лізуть і піхотою, і з використанням мотоциклів, так званих гольфкарів. Ці цілі – уже складніші для ураження: через свою високу маневреність і швидкість. Тобто росіяни не шкодують людського ресурсу, продовжують «перти м’ясом» і періодично мають успіхи. Втім, 24/7 ми, наші побратими з інших Сил оборони нищимо цю нечисть.

– Ці швидкі регулярні російські просування пояснюються тільки підвищенням кількості штурмів армії РФ? Краху української оборони не спостерігається?

– Ви ставите запитання, яке, напевно, треба ставити у вищих штабах. У мене не той рівень обізнаності і право коментувати. Втім, особисто я не бачу якихось системних проривів, які ми декілька разів бачили за час повномасштабної війни. Тобто фронт стоїть. Якби був якийсь різкий прорив, то ви б це по мапі бачили.

– Побратими вашого підрозділу «Рейд» працюють з FPV-дронами. Наприклад, нещодавно знищили реактивну систему залпового вогню, причому північнокорейську. Поясніть, будь ласка, який слот взагалі закривають на фронті Сили безпілотних систем?

– Різні підрозділи Сил безпілотних систем сконцентровані на різних типах уражень. Є підрозділи, які займаються практично виключно діпстрайком (удари по цілях далеко за лінією фронту, в глибокому тилу противника – ред.), хтось мідлстрайком (удари по об'єктах ворога, які розташовані на середній відстані від лінії фронту – ред.), хтось FPV. Інколи це все комбінується.

Тобто у нас декілька типів засобів, ми просто не завжди даємо к*ц*пам підказки, що конкретно використовується, де і як. Втім, наші козаки працюють і на Новопавлівському, і на Курському напрямках із використанням різних засобів.

І це не секрет, уже неодноразово заявлялося, що станом на зараз близько 80 вогневих уражень на фронті (я кажу дуже приблизну суму) завдаються саме безпілотними засобами. По суті, дрони зараз якщо не замінюють артилерію, то дуже сильно її підсилюють.

– Нещодавно змінився командувач Сил безпілотних систем. Чи бачите якісь зміни на своєму рівні, чи робота продовжується так, як вона відбувалася при попередньому командувачі – Вадиму Сухаревському?

– Робота продовжується. Я на своєму рівні взагалі не бачу якихось змін, тому що армійська система будується так, що хто б не став командувачем, робота має продовжуватися. Якщо вона не буде продовжуватися, тоді ми маємо всі шанси програти.

– Ми в Донбас Реалії розбиралися з мідлстрайком – нанесенням ударів на середню дальність – скоро вийде текст, присвячений зокрема, «Булаві». Це – дрон-аналог російського «Ланцету». Я так розумію, агресор жорстко прострілює дронами 30-кілометрову зону, добре працює в мідлстрайку, тому що має чим наносити такі ураження. Україна якось це наздоганяє?

– Так, ми доганяємо. Ви не дарма сказали про такий засіб, як «Булава». Ми також зараз готуємо матеріал про «Булаву» – це такий натяк, анонс, спойлер. Чудовий, до речі, засіб! Фантастичні ураження від нього у наших операторів!

Ми стараємось і насправді у нас з к*ц*пами трошки різні підходи до сектора безпілотників. Вони, наприклад, дуже люблять нас закидати величезною кількістю тих самих «Молнія-2», зроблених «з г*мна і палок». В той же час ми намагаємося використовувати більш технологічні рішення, які насправді потім вже к*ц*пи намагаються у нас «передирати». Інколи їм це вдається, інколи не дуже.

Тож у них, як і в принципі загалом на війні: дешево, багато, але це часто-густо працює. Ми використовуємо свій інтелект, свою голову, щоб зрівняти шанси і вийти вперед.

– Чим хороша «Булава»?

– Вартість у співвідношенні з іноземними аналогами. Тут я точно не маю права говорити, але (результати уражень виглядають – ред.) смачно. Дуже хороший відсоток влучань – з того, що знаю особисто, що передавали знайомі, які займаються безпілотниками в інших структурах. Дуже хороші відгуки, тож я не маю права не вірити операторам.

– Наскільки вистачає стабільних поставок дронів «Булава»? Скільки їх потрібно на фронті, за вашими оцінками? Адже не кожна ціль підходить для «Булави», це достатньо дорогий дрон, тож вона має бути достатньо привабливою…

– В умовному тилу ніхто поодиноких к*ц*пів (цим дроном – ред.) не відстрілює. Там завжди шукають «жирні» цілі для будь-якого засобу. Про кількість і спроможності конкретно «Булави» чи якогось іншого дрона я говорити точно не уповноважений. Маю підозру, що це закрита інформація. Якщо хтось про це і скаже, то, можливо, це будуть президент, міністр, головнокомандувач, командувач СБС.

У нас багато українських розробок

Треба багато, тому що к*ц*пів багато, цілей дуже багато. Коли з'являється якийсь цікавий засіб, ми хочемо більше, більше і більше. Мова ж не тільки про «Булаву». У нас багато українських розробок, які ви можете бачити навіть, умовно, у фейсбуці Міністерства оборони, там ледь не щодня допускається якийсь новий засіб до використання Збройними силами.

– Маєте на увазі в мідлстрайку?

– Мідлстрайки, FPV, діпстрайки, НРК – дуже багато засобів. Все більше і більше з них розробляється та виробляється в Україні.

– Що можна зробити для безпечного пересування українських військових у середній зоні? Уже майже в минулому пересування на пікапах – принаймні у денний час дуже високі ризики. Я так розумію, можна пересуватися на «броні». Дороги закривають антидронними сітками. Як убезпечити себе в 30-кілометровій зоні?

– Ситуація змінюється просто щоденно. Умовно кажучи, колись вистачало одного-двох РЕБів на пікапі, а зараз може не вистачити десяти.

Сітки натягнуті не всюди. Там, де вони натягнуті, хлопці кажуть, що це працює – принаймні станом на зараз. З’являлася інформація про те, що у нас ведеться розробка з успішним застосуванням лазерної зброї. Втім, поки що, я впевнений, що ми не можемо говорити про масове збиття всіх FPV й усіх безпілотників.

У нашому батальйоні розробили спеціальний навчальний курс «Дроноцид» – з протидії FPV із використанням дробовиків. До нас приїжджають систематично вчитися правильно це робити бійці з дуже різних підрозділів, тобто це курс не тільки для побратимів з мого батальйону. Дробовики реально працюють. К*ц*пи також їх використовують. У нас теж це дуже сильно розвивається – реально проти FPV як електронних, так і на оптоволокні вони працюють.

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