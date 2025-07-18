Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Сирський: диверсанти РФ намагалися прорватися в Покровськ, але їх знищили

Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті
Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті

Група диверсантів РФ 18 липня намагалася зайти в Покровськ Донецької області, але ЗСУ їх ліквідували, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами генерала, він доповів президенту України Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті – головна увага була зосереджена на Покровському та Новопавлівському напрямкам.

«Противник продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах завоювати Покровськ. Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита та знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону», – наголосив Сирський.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG