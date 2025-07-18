Сирський: диверсанти РФ намагалися прорватися в Покровськ, але їх знищили

Група диверсантів РФ 18 липня намагалася зайти в Покровськ Донецької області, але ЗСУ їх ліквідували, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами генерала, він доповів президенту України Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті – головна увага була зосереджена на Покровському та Новопавлівському напрямкам.

«Противник продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах завоювати Покровськ. Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита та знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону», – наголосив Сирський.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.



