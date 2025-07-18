Росія вдарила дронами по селу на Харківщині: загорілись будівлі та суха трава – ДСНС

Російські військові 18 липня атакували дронами село Федорівка в Куп’янському районі Харківської області, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«У селі Федорівка Куп’янського району внаслідок удару БпЛА загорілися три господарчі споруди та суха трава. Площа пожежі понад 200 кв.м», – зазначили рятувальники.

За даними ДСНС, російські військові намагалися повторно атакувати село дронами.

«Попри повторні атаки, пожежники оперативно загасили полум’я та не дали пожежі поширитися на житлові будинки. Обійшлося без жертв та постраждалих», – підсумували у ДСНС.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



