ОВА: російські військові атакували Херсон, двоє постраждалих

У Херсоні внаслідок скидання вибухівки з російського дрона зазнали поранень місцеві жителі, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

За даними відомства, атака РФ відбулась близько 17:00 п’ятниці.

«64-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму й уламкове поранення руки. Наразі чоловік перебуває в лікарні, медики його дообстежують», – повідомили в ОВА.

Згодом у пресслужбі уточнили, що стало відомо про ще одну потерпілу – жінку віком 47 років.

«У неї діагностовано контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Бригада швидкої допомоги надала постраждалій допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилася», – підсумували в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



