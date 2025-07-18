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Новини | Події

Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулось 78 бойових зіткнень

Військовослужбовець 127-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ поблизу Харкова готовий відкривати вогонь по російських безпілотниках, 24 травня 2025 року
Військовослужбовець 127-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ поблизу Харкова готовий відкривати вогонь по російських безпілотниках, 24 травня 2025 року

Від початку доби 18 липня на фронті відбулось 78 бойових зіткнень між Силами оборони України і російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними військових, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 23 атаки РФ, чотири боєзіткнення тривають. Авіація завдала вісім ударів, скинувши 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, сили РФ здійснили 131 артилерійський обстріл позицій українських військ та населених пунктів, йдеться у зведенні.

У ЗСУ кажуть, що на Куп’янському напрямку триває атака РФ в районі Степової Новоселівки.

«На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак у районах Коровйового Яру, Карпівки, Колодязів, Шандриголового та Торського. Два боєзіткнення тривають», – зазначили у Генштабі.

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Також відомо, що на Покровському напрямку сили РФ здійснили 28 спроб потіснити українських військових у районах Полтавки, Володимирівки, Новоекономічного, Лисівки, Мирнограда, Покровська, Звірового, Котлиного, Молодецького, Удачного, Горіхового, Олексіївки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 24 атаки.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.


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