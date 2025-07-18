ЗСУ відходять до кордону з Дніпропетровською областю? Росія закриває WhatsApp

Російська армія знову просунулася вперед на півдні Донбасу на Новопавлівському напрямку – про це вранці 18 липня повідомив проєкт DeepState. Аналітики відзначили успіхи агресора біля сіл Зелений Гай і Воскресенка у напрямку Дніпропетровської області. Судячи з карти, тут утворилися три вузькі клини в оборону ЗСУ вздовж трас. Сили оборони, очевидно, ведуть тут ар'єргардні бої та відступають у бік сусідньої області, щоб зайняти позиції вздовж річки Вовча.

Новопавлівський фронт – найбільш нестабільний останніми місяцями. DeepState повідомляє про просування Росії тут практично щодня. Ймовірно, це пов’язано з рельєфом – Силам оборони практично нема за що зачепитися після відходу з Великої Новосілки, навколо поля та невеликі села.

Український Генштаб повідомив вранці 18 липня про 17 атак агресора на цьому напрямку – він входить у трійку «найгарячіших».

Чи відступають ЗСУ на півдні Донбасу планово, ведучи ар'єргардні бої?

Чи стане новим рубежем оборони тут річка Вовча?

І чому в Росії почалася кампанія із закриття американського месенджера WhatsApp?

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на@Радіо Свобода: