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Донбас

ЗСУ відходять до кордону з Дніпропетровською областю? Росія закриває WhatsApp

Люди втішають один одного після російського обстрілу, Дніпропетровська область, 26 серпня 2024 року
Люди втішають один одного після російського обстрілу, Дніпропетровська область, 26 серпня 2024 року

Російська армія знову просунулася вперед на півдні Донбасу на Новопавлівському напрямку – про це вранці 18 липня повідомив проєкт DeepState. Аналітики відзначили успіхи агресора біля сіл Зелений Гай і Воскресенка у напрямку Дніпропетровської області. Судячи з карти, тут утворилися три вузькі клини в оборону ЗСУ вздовж трас. Сили оборони, очевидно, ведуть тут ар'єргардні бої та відступають у бік сусідньої області, щоб зайняти позиції вздовж річки Вовча.

Новопавлівський фронт – найбільш нестабільний останніми місяцями. DeepState повідомляє про просування Росії тут практично щодня. Ймовірно, це пов’язано з рельєфом – Силам оборони практично нема за що зачепитися після відходу з Великої Новосілки, навколо поля та невеликі села.

Український Генштаб повідомив вранці 18 липня про 17 атак агресора на цьому напрямку – він входить у трійку «найгарячіших».

  • Чи відступають ЗСУ на півдні Донбасу планово, ведучи ар'єргардні бої?
  • Чи стане новим рубежем оборони тут річка Вовча?
  • І чому в Росії почалася кампанія із закриття американського месенджера WhatsApp?

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на@Радіо Свобода:

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