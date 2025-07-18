Влада: сили РФ двічі атакували Сумську громаду дронами, є постраждалі

Сили РФ атакували Сумську громаду безпілотниками, йдеться у повідомленні міської військової адміністрації (МВА).

«Сьогодні (18 липня – ред.) росіяни знову атакували Сумську громаду. Близько 13:00 та повторно через годину ворог застосував ударні БпЛА по цивільній інфраструктурі. ️Внаслідок одного з ударів постраждали троє мирних мешканців», – зазначили у відомстві.

За даними місцевої влади, постраждалих госпіталізували, їм надається необхідна допомога.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.