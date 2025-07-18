Удар РФ на Дніпропетровщині: число постраждалих зросло

На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих через російську атаку, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Раніше було відомо про двох загиблих та вісьмох постраждалих.

«У Кам’янському районі постраждали 11 людей. Всі госпіталізовані. 29-річна жінка – у важкому стані. Решта – середньої тяжкості», – написав він.

Мсцева влада повідомила, що вдень сили РФ дронами завдали удару по Кам’янському районі, загинули двоє людей – чоловік та жінка, ще вісім були поранені.

Також, за даними ОВА, вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району на Дніпропетровщині – загинув 52-річний чоловік, ще двоє постраждали. Через атаку РФ було пошкоджене транспортне підприємство – виникла пожежа, яку вже загасили.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.