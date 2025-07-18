Влада: через нічну атаку РФ на Харківщині та Дніпропетровщині є загиблий та поранені

На Харківщині у Чугуєві через російську атаку поранені чотири людини, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

«Знову не добрий ранок у Чугуєві. Близько 04.40 ворог завдав удару по одному з житлових мікрорайонів міста. Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога», – написала вона у телеграмі.

За її даними, внаслідок атаки пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти.



Також вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району на Дніпропетровщині – загинув 52-річний чоловік, ще двоє постраждали, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.



За його даними, через атаку пошкоджене транспортне підприємство – виникла пожежа, яку вже загасили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



