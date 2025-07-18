Сили РФ атакували Запорізьку область КАБами і «Шахедами», є загиблий і поранений, виникли пожежі – ОВА

Російські війська вночі атакували Запорізький район щонайменше дев'ятьма «Шахедами» – виникли пожежі, поранена людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Внаслідок атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. За уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району зазнав поранень 79-річний чоловік», – написав він у телеграмі.

За його даними, у Степногірській громаді через російську атаку загинув 64-річний чоловік – його тіло знайшли на місці прильоту.

«Уночі ворог ударив по громаді КАБами. Поцілив по житловій забудові. Убив одну людину. Здійнялася пожежа у кількох багатоповерхових будинках», – додав Федоров.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



