СБУ ідентифікувала російського командувача, відповідального за атаку на Одесу в квітні 2024-го

Служба безпеки України повідомила про підозру російському полковнику через ракетний удар по Одесі 29 квітня 2024 року – про це пресслужба заявила 17 липня.

Внаслідок атаки, зазначає СБУ, загинули восьмеро цивільних, у тому числі дитина. Ще 23 людини були поранені.

«За матеріалами справи, обстрілом командував російський полковник Євгеній Лєдєрер, який тоді очолював 12-ту ракетну бригаду Південного військового округу РФ. Як встановило розслідування, саме він наказав підлеглим використати балістичне озброєння по цивільній інфраструктурі Одеси», – йдеться в повідомленні.

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За даними відомства, російські загарбники застосували для удару оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною. Ракету запустили з району селища Новоселівське окупованому Криму.

«За кілька хвилин боєприпас розірвався в повітрі над Одесою, уламки снаряда уразили велику територію місцевості. Удару зазнала одна з рекреаційних зон Одеси, популярне місце для відпочинку серед місцевих мешканців», – додає СБУ.

Правоохоронці заочно повідомили Лєдєреру про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

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Російські військові ввечері 29 квітня завдали ракетного удару по Одесі. Зранку 30 квітня повідомлялося про пʼятьох загиблих, 23 постраждалих. Згодом кількість загиблих зросла до восьми, серед них – 4-річна дівчинка, яка померла в лікарні.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



