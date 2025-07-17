Прокудін: армія Росії атакувала машину «швидкої» на Херсонщині, двоє медиків постраждали

Російські військові вдарили дроном по кареті швидкої допомоги в Херсонській області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 17 липня.

Голова області уточнив, що бригада прямувала на виклик у Зимівник, коли потрапила під удар дрона. Атака пошкодила транспортний засіб.

«Постраждали двоє медиків – 49-річний фельдшер та 65-річний парамедик. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми», – заявив Прокудін.

За його даними, постраждалі перебувають у лікарні. Їхній стан – середньої тяжкості.





У травні 2025 року Незалежна міжнародна комісія з розслідування ситуації в Україні при ООН оприлюднила звіт, за яким російські оператори ударних дронів з липня 2024 року «систематично атакували» цивільних у Херсоні за різних обставин. Вони також атакували машини швидкої допомоги, часто не даючи їм дістатися до жертв, додають дослідники.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



