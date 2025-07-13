Росія атакувала Херсон, є загиблий і поранені – МВА

Російські війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько увечері 13 липня.

«Травми, несумісні з життям, дістав 57-річний чоловік. Жінка такого ж віку доставлена до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями», – йдеться в повідомленні.

Шанько додає, що третій постраждалий сам звернувся до медиків – у нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ліктя.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



