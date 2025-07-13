Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Лисак повідомив про поранених у Самарі та на Нікопольщині через російські обстріли

Ілюстраційне фото. Наслідки російського обстрілу на Нікопольщині, червень 2025 рок
Ілюстраційне фото. Наслідки російського обстрілу на Нікопольщині, червень 2025 рок

Внаслідок атаки безпілотників на Самар у Дніпропетровській області постраждав чоловік, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак:

«Це 25-річний чоловік. Загалом там понівечені інфраструктура, школа, 9 багатоквартирних будинків та 7 авто».

Крім того, армія Росії протягом дня обстрілювала Нікопольський район: районний центр, Мирівську, Марганецьку та Покровську громади.

«Туди ворог скеровував fpv-дрони, важку артилерію, скидав боєприпаси з БпЛА. Постраждала 73-річна жінка. Відновлюватися вона буде вдома», – заявив голова області.

В районі виникли пожежі – горіли гараж, вантажівка та сухостій. Пошкоджені сім приватних осель, сонячні панелі, газогони та лінія електропередач.


Лисак також уточнив дані про постраждалих на Нікопольщині напередодні: по медичну допомогу звернулися 15-річний хлопець та 59-річний чоловік.

Вранці стало відомо про загибель 88-річної жительки Великомихайлівської громади через обстріл російськими КАБами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG