Лисак повідомив про поранених у Самарі та на Нікопольщині через російські обстріли

Внаслідок атаки безпілотників на Самар у Дніпропетровській області постраждав чоловік, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак:

«Це 25-річний чоловік. Загалом там понівечені інфраструктура, школа, 9 багатоквартирних будинків та 7 авто».

Крім того, армія Росії протягом дня обстрілювала Нікопольський район: районний центр, Мирівську, Марганецьку та Покровську громади.

«Туди ворог скеровував fpv-дрони, важку артилерію, скидав боєприпаси з БпЛА. Постраждала 73-річна жінка. Відновлюватися вона буде вдома», – заявив голова області.

В районі виникли пожежі – горіли гараж, вантажівка та сухостій. Пошкоджені сім приватних осель, сонячні панелі, газогони та лінія електропередач.





Лисак також уточнив дані про постраждалих на Нікопольщині напередодні: по медичну допомогу звернулися 15-річний хлопець та 59-річний чоловік.

Вранці стало відомо про загибель 88-річної жительки Великомихайлівської громади через обстріл російськими КАБами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







