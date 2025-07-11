Російські військові зранку атакували дронами Суми, без постраждалих – влада

Унаслідок ранкової масованої атаки російських дронів 11 липня обійшлося без жертв та постраждалих, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«Ворог близько 5:00 протягом 15 хвилин атакував Сумську громаду шістьма безпілотниками. Є пошкодження нежитлових приміщень. Триває обстеження», – написав чиновник у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.