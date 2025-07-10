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У Києві знову зросло число постраждалих від удару РФ

Наслідки російського удару в Києві, 10 липня 2025 року
Наслідки російського удару в Києві, 10 липня 2025 року

Кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки на Київ 10 липня зросла до 26, повідомив очільник міської військової адміністрації Ткаченко.

«Ввечері за допомогою до медиків звернувся чоловік, який постраждав внаслідок останньої ворожої атаки. Таким чином, кількість поранених зросла до 26», – написав він у телеграмі.

Раніше було відомо про двох загиблих і 25 постраждалих.

Київ вночі 10 липня зазнав комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА. За даними місцевої влади, внаслідок атаки на столицю зафіксовано займання та пошкодження у Шевченківському, Дарницькому, Соломʼянському, Подільському, Оболонському та Деснянському районах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували вночі 397 «Шахедами» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків у Росії («Шахедів» серед них було близько 200), вісьмома балістичними ракетами «Іскандер-М», шістьма крилатими ракетами Х-101 і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Основним напрямком удару був Київ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Київ, побитий дронами: люди, пожежі та руйнації під час та після атаки РФ (фоторепортаж)
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Київ, побитий дронами: люди, пожежі та руйнації під час та після атаки РФ (фоторепортаж)

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