Українські військові збили 14 ракет і 164 «Шахеди» – Повітряні сили

Українські військові в ніч на 10 липня збили 178 засобів повітряного нападу противника, серед яких 164 БпЛА типу Shahed, вісім балістичних ракет «Іскандер-М» і шість крилатих ракет Х-101, повідомили Повітряні сили ЗСУ. За цими даними, ще 204 дрони й ракети були локаційно втрачені та подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Сили РФ атакували вночі 397 «Шахедами» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків у Росії («Шахедів» серед них було близько 200), вісьмома балістичними ракетами «Іскандер-М», шістьма крилатими ракетами Х-101 і чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

Основним напрямком удару минулої ночі був Київ, вказують у Повітряних силах. Зафіксовано влучання у восьми локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих – на 23 локаціях, інформують українські військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



