Сибіга після нічної атаки закликав США та ЄС посилити санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував останній масований удар Росії по Україні вночі проти 10 липня.

«У Києві була особливо жахлива ніч, з жорстокими атаками роїв дронів та ракет, в тому числі балістичних ракет», – зазначив він.

Міністр згадав про пошкодження житлових будівель, а також загиблих і постраждалих цивільних у столиці.





За твердженням Сибіги, президент Росії відкидає дипломатію та мирні зусилля «на користь терору та воєнних злочинів».

«Я закликаю партнерів діяти швидко як щодо законопроєкту Сенату Сполучених Штатів, так і щодо 18-го пакету санкцій Євросоюзу. Не треба просто спостерігати, як Росія тероризує людей в Україні. Дійте зараз, щоб позбавити російську військову машину фінансування», – закликав він.

Росія атакувала українські регіони безпілотниками та ракетами вночі проти 10 липня. Зокрема, в Києві відомо про двох загиблих і 16 постраждалих. Влада повідомляла про пошкодження в кількох районах столиці.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



