МЗС: світ не має права заплющувати очі, а Росія має відповісти за удар по «Охматдиту»

У роковини російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Міністерстві закордонних справ України заявляють, що світ не має права заплющувати очі, а Росія має відповісти за удар.



«Цей злочин став жахливим прикладом російської тактики звірств проти найбільш вразливих – дітей. Це воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права, яке суперечить принципам міжнародної співпраці у сфері охорони здоров’я та ядерної безпеки. Винні у цьому та інших жахливих російських звірствах мають бути притягнуті до відповідальності. Світ не має права заплющувати очі. Росія має відповісти за «Охматдит» — не лише перед Україною, але й перед кожною дитиною, яка стала жертвою її злочинів», – йдеться у заяві відомства.

У МЗС зауважують, що Україна продовжить послідовну роботу на міжнародних майданчиках – зокрема в межах МАГАТЕ, ООН, Ради Безпеки ООН, Міжнародного кримінального суду – задля забезпечення невідворотності покарання за цей та інші російські злочини.

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Російські війська в липні 2024 року вдарили ракетою по лікарні «Охматдит», унаслідок чого повністю було зруйновано токсикологічний корпус, ще кілька відділень були пошкоджені. В момент удару в ньому перебували сотні пацієнтів, підключених до крапельниць та апаратів, деяким дітям у момент обстрілу робили операції. Внаслідок удару загинули лікар-нефролог та родич одного з пацієнтів. Постраждали понад 50 людей, включно з дітьми.



