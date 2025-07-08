ГУР назвало ім’я офіцера РФ, імовірно причетного до удару по «Охматдиту» в Києві

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України назвало ім’я російського офіцера, який, як стверджується, причетний до ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня 2024 року.

Йдеться про майора Збройних сил РФ Дениса Шейнова – начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

«Саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей», – ідеться в пресрелізі ГУР.

Шейнов, твердить українська розвідка, відповідав за організацію технічної підготовки ракет Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.

Денис Шейнов народився 30 січня 1978 року в Саратові. Він закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ (СВВКІУ РВ). У 2018 році, за інформацією ГУР, Шейнов перебував у Сирії.

Російські війська в липні 2024 року вдарили ракетою по лікарні «Охматдит», унаслідок чого повністю було зруйновано токсикологічний корпус, ще кілька відділень були пошкоджені. В момент удару в ньому знаходилися сотні пацієнтів, підключених до крапельниць та апаратів, деяким дітям у момент обстрілу робили операції. Внаслідок удару загинули лікар-нефролог та родич одного з пацієнтів. Постраждали понад 50 людей, включно з дітьми.