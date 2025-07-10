Кличко: кількість поранених у Києві через атаку Росії зросла до 16

У Києві зросла кількість поранених через нічну російську атаку 10 липня, повідомив мер столиці Віталій Кличко:

«Наразі вже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно».

Міський голова також заявив, що атака «практично повністю» знищила амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у Подільському районі.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила про двох загиблих у столиці, було відомо також про 13 поранених.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що загиблі в Подільському районі: 68-річна жителька столиці та 22-річна співробітниця поліції метрополітену.

«У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура», – додав він.

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Росія атакувала українські регіони безпілотниками та ракетами вночі проти 10 липня. Протиповітряна оборона працювала, зокрема, в Києві та Київській області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.