Київщина: атака Росії спричинила наслідки в 4 районах, є поранений

Російська повітряна атака вночі проти 10 липня призвела до пошкоджень і поранення жителя Київської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

Атака дронів і ракет тривала майже 10 годин.

«На жаль є постраждалий. У Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню», – йдеться в повідомленні.

Обласна влада фіксує наслідки атаки в чотирьох районах області:

у Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, ще в одному будинку сталося пожежа; пошкоджені два автомобілі, кількість пошкоджених будинків уточнюється

у Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення

у Бориспільському та Обухівському районах також пошкоджені приватні будинки

«Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. Кількість пошкоджених обʼєктів може збільшитися», – додає ОВА.

Росія атакувала українські регіони безпілотниками та ракетами вночі проти 10 липня. Протиповітряна оборона працювала, зокрема, в Києві та Київській області.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







