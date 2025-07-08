Зеленський запровадив санкції проти п’яти китайських компаній – указ

Президент України Володимир Зеленський 8 липня підписав указ, яким запроваджує санкції проти п’яти китайських компаній, які Київ вважає причетними до постачання Росії компонентів для виробництва зброї.

Компаніями, що яких запроваджені санкції, є Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology та Ningbo BLIN Machinery.

«Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed виявили компоненти китайського виробництва. Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції. Серед компаній, що потрапили під санкції, — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou Ecod Precision Manufacturing, які постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках. Україна працює з партнерами із санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників», – сказав представник президента України з санкційної політики Владислав Власюк, коментуючи указ президента України, який ґрунтується на відповідному рішенні РНБО.

Минулого тижня Служба безпеки України повідомила про виявлення в безпілотниках, якими російська армія атакувала Київ вночі проти 4 липня, компонентів китайського виробництва. Служба додає, що ці компоненти, зокрема, кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські війська атакували столицю.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга згадав, що минулого тижня будівля Генерального консульства Китаю в Одесі зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки.