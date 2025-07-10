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Новини | Суспільство

ОВА: четверо жителів Сумщини постраждали через російські обстріли

Рятувальники ДСНС гасять пожежу на місці російського удару, Сумщина, 15 травня 2025 року
Рятувальники ДСНС гасять пожежу на місці російського удару, Сумщина, 15 травня 2025 року

Внаслідок російських атак є поранені в Юнаківській та Недригайлівській громадах Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація вранці 10 липня.

За даними місцевої влади:

  • через артилерійський обстріл поранений житель Юнаківської громади
  • на початку доби 9 липня в Недригайлівській громаді, за оновленою інформацією, внаслідок удару дрона постраждали троє цивільних

З ранку 9 липня до ранку 10 липня, за даними ОВА, російські війська здійснили 75 обстрілів по 36 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксували в Сумському й Шосткинському районах.

Обласна влада також повідомляє про пошкодження в кількох громадах – зокрема, пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

«За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 7 людей», – додає ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



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