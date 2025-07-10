ОВА: четверо жителів Сумщини постраждали через російські обстріли

Внаслідок російських атак є поранені в Юнаківській та Недригайлівській громадах Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація вранці 10 липня.

За даними місцевої влади:

через артилерійський обстріл поранений житель Юнаківської громади

на початку доби 9 липня в Недригайлівській громаді, за оновленою інформацією, внаслідок удару дрона постраждали троє цивільних

З ранку 9 липня до ранку 10 липня, за даними ОВА, російські війська здійснили 75 обстрілів по 36 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксували в Сумському й Шосткинському районах.

Обласна влада також повідомляє про пошкодження в кількох громадах – зокрема, пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

«За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 7 людей», – додає ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







