ОВА: на Сумщині внаслідок російського обстрілу поранений 63-річний чоловік

На Сумщині внаслідок російського обстрілу поранений житель Юнаківської громади, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«63-річного чоловіка з травмами госпіталізували. Йому надається необхідна медична допомога. Попередньо, поранення він отримав під час артилерійського обстрілу з РФ», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні голова ОВА в ефірі телеканалу Перший Суспільне заявив, що лише за три дні, з 6 по 8 липня, на Сумщині через російські удари загинули шість людей, ще шестеро – поранені. За його словами, це – жителі Миколаївської, Хотінської, Юнаківської, Шосткинської громад і Битицького старостату Сумської громади.

«Лише з початку місяця зафіксовано 218 ударів керованими авіабомбами, 190 випадків скидання ВОГ, 120 атак FPV-дронами. Також ворог застосовує «Шахеди» й інші ударні безпілотники, ракети. Найчастіше під ударами – прикордоння. Росія системно і цинічно б’є по цивільній інфраструктурі, намагається знищити об’єкти життєзабезпечення, вбиває людей», – наголосив Григоров.

Він також додав, що з 18 прикордонних громад області зараз триває евакуація. За даними ОВА, понад 56 тисяч людей вже виїхали у більш безпечні місця, з них понад вісім тисяч – діти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.