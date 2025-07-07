Влада: армія РФ завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Сумщині

Російська армія завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



За його словами, внаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання. Тривають відновлювальні роботи.



Раніше місцева влада повідомила про російський удар дроном по обʼєкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади – двоє людей зазнали легких поранень, пошкоджені приміщення, триває ліквідація наслідків.



Дещо раніше, за даними голови ОВА, сили РФ атакуваЛИ Хотінську громаду – внаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка, її доставили до лікарні.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.