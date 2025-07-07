ОВА: через атаки РФ на Донеччині загинула людина, є поранені

Щонайменше одна людина загинула, ще сім поранені внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Донеччини, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, у Костянтинівці рятувальники витягнули з-під завалів багатоповерхівки тіло жінки, ще одна людина, ймовірно, перебуває під руїнами.



«Краматорськ потрапив під обстріл з «Торнадо» – поранені 3 людини, пошкоджено промзону. Ще три людини поранені в Андріївській громаді – там FPV-дрон поцілив у цивільне авто», – написав він у телеграмі.

Також, за його словами, у Покровській громаді російські війська вдарили FPV-дроном по мопеду – водій зазнав поранень.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



