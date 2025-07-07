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ОВА: через атаки РФ на Донеччині загинула людина, є поранені

У Костянтинівці рятувальники витягнули з-під завалів багатоповерхівки тіло жінки, ще одна людина, ймовірно, перебуває під руїнами. Фото архівне
У Костянтинівці рятувальники витягнули з-під завалів багатоповерхівки тіло жінки, ще одна людина, ймовірно, перебуває під руїнами. Фото архівне

Щонайменше одна людина загинула, ще сім поранені внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Донеччини, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, у Костянтинівці рятувальники витягнули з-під завалів багатоповерхівки тіло жінки, ще одна людина, ймовірно, перебуває під руїнами.

«Краматорськ потрапив під обстріл з «Торнадо» – поранені 3 людини, пошкоджено промзону. Ще три людини поранені в Андріївській громаді – там FPV-дрон поцілив у цивільне авто», – написав він у телеграмі.

Також, за його словами, у Покровській громаді російські війська вдарили FPV-дроном по мопеду – водій зазнав поранень.

«Це чудо... в самому епіцентрі атаки і залишитися живою»: наслідки атаки РФ на Харків (відео) «Це чудо... в самому епіцентрі атаки і залишитися живою»: наслідки атаки РФ на Харків (відео)
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«Це чудо... в самому епіцентрі атаки і залишитися живою»: наслідки атаки РФ на Харків (відео)

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Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.


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