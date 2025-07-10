Зеленський: Росія використала для атаки 10 липня 18 ракет і близько 400 дронів

Президент України Володимир Зеленський повідомив зранку 10 липня, що російські військові для масованого комбінованого удару, який тривав майже 10 годин, використали 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – «шахеди».

«Головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених», – вказав глава держави, назвавши це «очевидним нарощуванням терору Росією».

«Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій. Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати», – заявив Володимир Зеленський.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.