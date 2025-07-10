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Зеленський: Росія використала для атаки 10 липня 18 ракет і близько 400 дронів

Наслідки російського удару по Києву
Наслідки російського удару по Києву

Президент України Володимир Зеленський повідомив зранку 10 липня, що російські військові для масованого комбінованого удару, який тривав майже 10 годин, використали 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – «шахеди».

«Головна ціль атаки – Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених», – вказав глава держави, назвавши це «очевидним нарощуванням терору Росією».

«Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій. Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати», – заявив Володимир Зеленський.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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