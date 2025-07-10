МВС: у Києві через російську атаку пошкоджені 12 житлових будинків

У восьми районах Києва через російську атаку пошкоджені 12 житлових будинків, повідомляє у телеграмі пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Також пошкоджені 66 автомобілів, крамниці, заклади охорони здоров'я та заклади харчування.

За даними МВС, внаслідок обстрілу Києва загинули двоє людей, 25 людей постраждали, серед них є неповнолітня дівчина.

У Києві триває ліквідація наслідків масованої атаки. Працюють верхолази, слідчі та кінологи.

Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт в одному із місць влучань у Шевченківському районі Києва. Вивезено понад 60 куб.м будівельного сміття.

Київ вночі 10 липня зазнав комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА. За даними місцевої влади, внаслідок атаки на столицю зафіксовано займання та пошкодження у Шевченківському, Дарницькому, Соломʼянському, Подільському, Оболонському та Деснянському районах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували вночі 397 «Шахедами» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків у Росії («Шахедів» серед них було близько 200), вісьмома балістичними ракетами «Іскандер-М», шістьма крилатими ракетами Х-101 і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Основним напрямком удару був Київ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.